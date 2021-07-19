إصابات «كورونا» حسب المدن: طرابلس ومصراتة الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 04:28 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

واصلت العاصمة طرابلس تسجيل المعدلات الأعلى في الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مسجلة 991 حالة موجبة جديدة، حسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة عن يوم أمس الأحد. 

ومن بين 3425 إصابة جديدة أحصاها المركز في البلاد، حلت مصراتة في المرتبة الثانية بواقع 762 إصابة جديدة، وزليتن 225 حالة، والزاوية المركز 209 حالات، وغريان 122 حالة، وبني وليد 106 حالات. وفي حالات الشفاء جاءت طرابلس في المقدمة بواقع 210 حالات، و163 حالة في مصراتة، و24 حالة في غريان.

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وحسب آخر حصيلة رسمية، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفا و920 حالة، منها 37 ألفا و568 نشطة، و184 ألفا و53 متعافى، و3299 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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