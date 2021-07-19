وصول معدات تبريد إلى محطة جنوب طرابلس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 08:02 مساء
محطة جنوب طرابلس الغازية، 19 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، وصول معدات تبريد اليوم إلى محطة جنوب طرابلس الغازية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وذلك عبر تسجيل مصور بثته الشركة. 

وقال عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني، في تصريح عبر تسجيل مصور بثته الشركة إن « هذه أول شحنة من منظومة التبريد التي تسعى الشركة من خلالها لزيادة قدرات المحطة».

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وأوضح الفرجاني أن «المقاول سيبدأ أعمال تركيب المنظومة خلال فترة عيد الأضحى المبارك»، يشار إلى أن وصول المعدات جرى تحت إشراف الفرجاني، علاوة على المدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمي، ومدير إدارة التصريح الجمركي المهندس عبد العاطي زايد.

لحظة وصول معدات التبريد لمحطة جنوب طرابلس الغازية، 19 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
لحظة وصول معدات التبريد لمحطة جنوب طرابلس الغازية، 19 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
لحظة وصول معدات التبريد لمحطة جنوب طرابلس الغازية، 19 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
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