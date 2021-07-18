وزارة التعليم تعلن موعد استئناف الدراسة وامتحانات نهاية العام لسنوات النقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 09:26 مساء
استئناف الدراسة في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي في تاجوراء، 2 مارس 2021. (مراقبة تعليم تاجوراء)

حددت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موعد استئناف الدراسة بعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

وأخطر المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأحد، مراقبات التعليم بأن موعد استئناف الدراسة سيكون يوم 31 يوليو الجاري، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل ستكون في موعدها المحدد سابقًا يوم 7 أغسطس المقبل.

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وأوضح المركز في كتابه إلى مراقبات التعليم أن هذا الإجراء يأتي بناء على توصيات اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد إجارة عيد الأضحى المبارك حرصا على سلامة التلاميذ والطلبة.

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