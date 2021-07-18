عودة التطعيمات وأدوية السكر إلى مدينة سرت وبدء توزيعها بعد العيد

تطعيم طفلة في سرت, (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت عن عودة التطعيمات وأدوية السكر إلى بلدية سرت، بعد غياب لفترة طويلة.

وقالت البلدية، في بيان السبت، إن عودة التطعيمات جاءت بمتابعة من عميد بلدية سرت، فيما ستبدأ الخدمات الصحية في توزيعها على مستحقيها.

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ووفق البيان، تستلم المراكز والوحدات الصحية (اليوم الأحد) تطعيمات الأطفال، «جرعة حديثي الولادة، وجرعة أربعة أشهر، وجرعة ستة أشهر، وجرعة تسعة أشهر»، بالإضافة إلى جرعة السنة والسنة ونصف باستثناء المركب الفيروسي.

فيما ستباشر المراكز والوحدات الصحية والرعاية الصحية، تطعيمات الأطفال عقب عيد الأضحى المبارك.