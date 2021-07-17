الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 11:24 صباحا
نشرة الصيد البحري (السبت 17 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة اليوم وغدًا ظهرًا على ساحل رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
•السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرؤيـة جيدة.
•البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
•الرياح شمالية غربية بوجه عام ويكون بحري صباح اليوم على ساحل زوارة سرعتها بين 5 و20 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر ( 26-28 ) مْ.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
•الرؤيـة جيدة.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وتكون غربية على ساحل شحات سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل، ظهر اليوم، إلى 25 عقدة على ساحل درنة، وغدًا ظهرًا على رأس لانوف.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 مترا.

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