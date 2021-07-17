الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة على ساحل درنة

نشرة الصيد البحري (السبت 17 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة اليوم وغدًا ظهرًا على ساحل رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرؤيـة جيدة.

•البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

•الرياح شمالية غربية بوجه عام ويكون بحري صباح اليوم على ساحل زوارة سرعتها بين 5 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر ( 26-28 ) مْ.