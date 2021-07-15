وزارة الشؤون الاجتماعية: إيداع قيمة منحة الأبناء في حسابات مستحقيها خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 05:55 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، شروعها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع قيمة منحة الأبناء في حسابات مستحقيها خلال الساعات المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني: «تتابع شخصيا كل الخطوات والإجراءات المتبعة لصرف المنحة».

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وأوضحت أنها أُخطرت بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم «186» لسنة 2021 بشأن تخصيص مبلغ وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قد طالب وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة حوارية تلفزيونية مطلع الشهر الجاري، بضرورة صرف هذه المنحة لمستحقيها قبل عيد الأضحى المبارك.

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