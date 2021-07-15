منظمة الصحة تحض الليبيين على التقيد بالإجراءات الاحترازية بعد تزايد إصابات «كورونا»

عناصر طبية تتحدث مع مواطن ليبي وطفل. (منظمة الصحة العالمية)

شدّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على أهمية مواصلة الامتثال بجميع التدابير الاحترازية في وقت سجلت ليبيا خلال الأسبوع الماضي 11 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» و30 حالة وفاة ناجمة عن الوباء.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا في بيانه، إن العدد الإجمالي المسجل رسميًا للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 3200 حالة، مرجحًا أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك، متوقعًا أن يوفر اللقاح المضاد للفيروس الحماية من الإصابة الخطرة أو التسبب بحالات وفاة محتملة.

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وأوصت المنظمة جميع الليبيين، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم، بضرورة الاستمرار في اتباع التدابير الاحترازية التالية:

- اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين، الذي يحتوي على الكحول.

- الحفاظ على مسافة أمان بينك وبين الآخرين لا تقل عن 1.8 متر.

- ارتدِاء الكمامة في جميع الأوقات والتأكد من تغطية الفم والأنف.

- قم بتغطية الفم والأنف بشكل تام عند العطس أو السعال بمنديل أو كوع مثني، وتخلص من المناديل في صندوق مغلق على الفور، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم.

- تجنّب الأماكن المزدحمة أو التجمعات لأكثر من 4-5 أشخاص. وفي حال الاضطرار لذلك يجب الالتزام التام باتباع القواعد الأربع الآنفة الذكر مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1- اطلاع الضيوف على الإجراءات الاحترازية قبل بدء التجمّع وأثناء فترة التجمع مع تذكير الضيوف بهذه الاحتياطات والتأكد من اتباعها.

2- اختر أماكن خارجية وتجنّب الاجتماعات في الأماكن المغلقة. إذا كانت بالداخل، تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية.

3- توفير جميع المستلزمات الضرورية: مغاسل لغسل اليدين، أو معقم لليدين أو صابون وماء، ومناديل، وصناديق ذات غطاء محكمة الإغلاق، وعلامات للتباعد المكاني والكمامات.

- في المنزل والمكتب: حافظ على نظافة وترتيب جميع الأماكن، امسح وعقّم الطاولات والأدوات اليدوية قبل الاستخدام وبعده. اتبع بدقة إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيف وتعقيم الأسطح في الأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية.

• لا تأتي إلى العمل إذا واجهت أي أعراض لـ«كوفيد-19». ابق في المنزل واتصل بالطبيب المحلي للحصول على المشورة الصحية.