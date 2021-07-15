المنفي يبحث مع الوافي جهود إجراء الانتخابات في موعدها وتقريب وجهات نظر الفرقاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 02:40 مساء
لقاء المنفي والوافي، 15 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي مع عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، عددًا من القضايا الراهنة على الساحة السياسية، منها جهود المجلس للوصول بالاستحقاقات الانتخابية إلى موعدها المحدد، والالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف، والعمل على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء الليبيين.

وأثنى الوافي على دور المجلس في إنهاء الانقسامات في مؤسسات الدولة، والعمل المتواصل على توحيدها بالكامل، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما أشاد أيضًا بدعم المجلس لعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

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