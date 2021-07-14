«حوار جدير بالاهتمام».. الملف الليبي في مباحثات غويريني وأكار

وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني ونظيره التركي خلوصي أكار عقب مباحثات في مدينة اسطنبول التركية،14 يوليو 2021. (آكي)

أعلن وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، الأربعاء، أنه أجرى «حوارا جديرا بالاهتمام» مع نظيره التركي خلوصي أكار في مدينة اسطنبول التركية.

وحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء،جرى خلال اللقاء التطرق إلى «الالتزام المشترك في حلف شمال الاطلسي»، وأيضا «استقرار وأمن منطقة المتوسط الموسعة وليبيا». وزار غوريني أول من أمس أمس إستانبول قادما من أثينا حيث التقى، على هامش معرض الدفاع والانظمة الامنية، نظيره اليوناني.

وفي 12 يونيو الماضي، ووسط تصاعد الدعوات لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن «تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا»، موضحا أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس،