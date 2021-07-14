مؤسسة النفط تقدم معدات وتجهيزات طبية إلى بلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:09 صباحا
معدات طبية مقدمة من مؤسسة النفط لبلدية مرادة، 13 يوليو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

استقبلت بلدية مرادة قافلة شاحنات محملة بمعدات وتجهيزات طبية مختلفة ومعامل، وكل الاحتياجات اللازمة لتجهيز وتشغيل مستشفى مرادة القروي، مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وستسهم تلك القافلة في فتح جميع العيادات بالمستشفى لاستقبال الحالات وعمليات الطوارئ والجراحة والولادة والعيون والأسنان، كما تضمنت أيضا مستلزمات الإيواء والأسرة، وكذلك المعامل وحضانات الأطفال وأجهزة الإشاعة ومولدات الطاقة وأجهزة التنفس، ومستلزمات شبكة الأكسجين وغيرها من التجهيزات الضرورية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وقامت المؤسسة عن طريق إدارة التنمية المستدامة بإجراء صيانة شاملة للمستشفى في الفترة الماضية، وحاليا تشارك في تأهيله لتحسين وتطوير الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطن في مرادة والمناطق المجاورة ودعم القطاع الصحي بشكل عام.

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