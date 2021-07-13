المؤسسة الوطنية للنفط تصدر توجيهات مفصلة للعاملين بالقطاع للوقاية من فيروس «كورونا»

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توجيهات مفصلة فيما يتعلق بتكثيف الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع المستخدمين بكل الحقول والموانئ والمواقع النفطية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن صحة وسلامة العاملين «أولوية قصوى»، كما شددت على الجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة ووضعها حيز التنفيذ مباشرة.

جاءت التوجيهات المفصلة في ختام اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عبر منظومة التواصل الإلكتروني، برؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد وتأثيره على سير العمل ومراجعة وتحديث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة.

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وأوضحت المؤسسة أن مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة تضمنت عرض نتائج منظومة تتبع الانتشار الوبائي بالمؤسسة والجهات والشركات التابعة لها، والتي أوضحت ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس «بسبب زيادة معدلات الإصابة المتزايدة بالبلاد».

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله أيضا عرض ملخص نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والتي شملت جميع المواقع النفطية بتكليف من مجلس الإدارة بالمؤسسة، لتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس، والتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة في حالة حدوثها بالطرق المُثلى.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، أهمية التقيد التام والتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والضرورية لاحتواء انتشار العدوى، مشددين على أهمية المتابعة المستمرة من قبل جميع المستويات الإشرافية، وضرورة التركيز على برامج التوعية والتثقيف بالقواعد الأساسية للوقاية وتقليص الاختلاط والتواصل المباشر واستخدام التقنيات الإلكترونية لعقد الاجتماعات، والحرص على توفير كل مستلزمات الوقاية والتعقيم بكل المواقع بشكل دوري ومستمر.