المؤسسة الوطنية للنفط تصدر توجيهات مفصلة للعاملين بالقطاع للوقاية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 08:44 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توجيهات مفصلة فيما يتعلق بتكثيف الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع المستخدمين بكل الحقول والموانئ والمواقع النفطية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن صحة وسلامة العاملين «أولوية قصوى»، كما شددت على الجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة ووضعها حيز التنفيذ مباشرة.

جاءت التوجيهات المفصلة في ختام اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عبر منظومة التواصل الإلكتروني، برؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد وتأثيره على سير العمل ومراجعة وتحديث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة.   

- تعليق الدراسة في معهد النفط نظرا لازدياد إصابات «كورونا»

وأوضحت المؤسسة أن مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة تضمنت عرض نتائج منظومة تتبع الانتشار الوبائي بالمؤسسة والجهات والشركات التابعة لها، والتي أوضحت ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس «بسبب زيادة معدلات الإصابة المتزايدة بالبلاد».

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله أيضا عرض ملخص نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والتي شملت جميع المواقع النفطية بتكليف من مجلس الإدارة بالمؤسسة، لتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس، والتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة في حالة حدوثها بالطرق المُثلى.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، أهمية التقيد التام والتشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والضرورية لاحتواء انتشار العدوى، مشددين على أهمية المتابعة المستمرة من قبل جميع المستويات الإشرافية، وضرورة التركيز على برامج التوعية والتثقيف بالقواعد الأساسية للوقاية وتقليص الاختلاط والتواصل المباشر واستخدام التقنيات الإلكترونية لعقد الاجتماعات، والحرص على توفير كل مستلزمات الوقاية والتعقيم بكل المواقع بشكل دوري ومستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار