لجنة مكافحة فيروس كورونا في سرت تجتمع لبحث الوضع الوبائي

مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سرت، صباح اليوم الإثنين، للوقوف على الوضع الوبائي العام داخل المدينة والمناطق المجاورة.

عقد الاجتماع بمستشفى بن سينا التعليمي بحضور عميد البلدية، وخلاله جرت مناقشة الترتيبات اللازمة للتعامل مع وضع الوباء، والإجراءات الاحترازية، لمجابهة الطفرة المتحورة للفيروس، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشدد الحاضرون على ضرورة تكاتف الجهود بين كل المؤسسات الطبية بالمدينة وتنشيط ودعم عيادة الحميات وقسم العزل، بالإضافة إلى توعية المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة المغلقة، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للحد من انتشار الوباء.

حضر الاجتماع مدير مديرية الأمن ومدير عام مستشفى بن سيناء ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعميد كلية الطب بجامعة سرت وأعضاء لجنة التقصي والرصد وعدد من الاستشاريين والإخصائيين بمركز العزل بسرت.