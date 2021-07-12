مدير إدارة المنافذ يتابع جاهزية «رأس اجدير» لإجراءات مجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 04:10 مساء
من زيارة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية لمنفذ رأس اجدير . (حكومتنا)

أجرى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، العميد عبدالكريم الشلوي، زيارة ميدانية لمنفذ رأس اجدير بهدف متابعة مدى جاهزيته في تنفيذ الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس «كورونا»، وفقما ذكرت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وتزامت الزيارة مع بدء القنصلية العامة الليبية في تونس، الإثنين، استقبال المواطنين العالقين في العاصمة التونسية، وذلك لأخذ بياناتهم من أجل عمل تحليل «PCR» على نفقة الدولة.

وطلبت القنصلية من المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل، الرجوع إليها من أجل التصديق على النتيجة، والتوجُّه فورًا إلى منفذ رأس اجدير الحدودي للعودة إلى ليبيا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوصيات لجنة متابعة أوضاع الليبيين في تونس، المكلّفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأمس الأحد، قال مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة اعتمدت مراكز تحاليل في تونس لإجراء اختبارات «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، في إطار اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العالقين إلى ليبيا في أسرع وقت.

من زيارة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية لمنفذ رأس اجدير . (حكومتنا)
من زيارة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية لمنفذ رأس اجدير . (حكومتنا)
من زيارة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية لمنفذ رأس اجدير . (حكومتنا)
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