رئاسة مجلس الدولة تدعو النواب لاستئناف الحوار بشأن المسار الدستوري

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين رئاسة مجلس النواب؛ لاستئناف الحوار والوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، وذلك في رسالة وجهها مكتب رئاسة المجلس إلى نظيره في مجلس النواب.

وأشارت الرسالة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها إلى عدم التوصل إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي في جنيف من 27 يونيو إلى 2 يوليو، منوهة إلى ما سبق إحرازه من اتفاق خلال اجتماع الغردقة بشأن هذا المسار الدستوري.

ويوم الخميس الماضي، وفي مقابلة تليفزيونية قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن هناك من يريد أن يفصل القواعد الدستورية على قياس أشخاص بعينهم في ليبيا، متمسكا بضرورة إجراء استفتاء على مسودة الدستور، موجها انتقادات للسلطة التنفيذية الموحدة لعدم تمكنها من فرض سلطتها على كامل أراضيها.

