دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه سيتم الوصول بالوحدة، اليوم، إلى 80 ميغاوات إلى حين استكمال التجارب التشغيلية، غدًا الأحد، ورفعها إلى 145ميغاوات.

- دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة

ونهاية يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة خلال شهر يوليو الجاري.

وفي الثالث من يوليو الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستواصل «الضغط» على مسؤولي الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التي تعانيها ليبيا منذ سنوات، متوقعًا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.