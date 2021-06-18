دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 05:46 مساء
لحظة دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة, 18 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة.

ونشرت الشركة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، صورا من عمليات إدخال المحطة على الشبكة العامة، معلقة: «صور دخول الوحدة البخارية الثالثة على الشبكة».

وفي بداية يونيو الحالي تمكن فريق صيانة تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إصلاح محرك كهربائي معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي، بعدما استعان مسؤولو المحطة بالشركة.

فريق صيانة تابع لشركة سرت يتمكن من إصلاح محرك كهربائي بمحطة شمال بنغازي

وقالت شركة سرت حينها، إن فريق الصيانة تمكن في ثلاثة أيام فقط من إصلاح عطل المحرك الكهربائي الخاص بتزويد إحدى غلايات المحطة البخارية التابعة لمحطة كهرباء شمال بنغازي المزدوجة بهواء الاحتراق.

لحظة دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة, 18 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
لحظة دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة, 18 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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