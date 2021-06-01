فريق صيانة تابع لشركة سرت يتمكن من إصلاح محرك كهربائي بمحطة شمال بنغازي

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)

تمكن فريق صيانة تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إصلاح محرك كهربائي معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي، بعدما استعان مسؤولو المحطة بالشركة، بحسب ما أعلنته الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وفريق الصيانة يعمل بالورشة المركزية الأولى التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز والتي يطلق عليها اسم الراحل «فايز النعاس».

وقالت شركة سرت إن فريق الصيانة تمكن في ثلاثة أيام فقط من إصلاح عطل المحرك الكهربائي الخاص بتزويد إحدى غلايات المحطة البخارية التابعة لمحطة كهرباء شمال بنغازي المزدوجة بهواء الاحتراق.

وأوضحت الشركة أن العطل الذي تم إصلاحه «نجم عنه عجز في توفير القدرة الكهربائية خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال ارتفاع درجات الحرارة، كما تسبب أيضا في توقف مصنع الإسفلت ببنغازي وخروج المحطة البخارية عن الخدمة خلال الفترة الماضية».

وأضافت أن إصلاح العطل وإعادة تشغيل غلاية تحلية المياه سيسهم في توفير حوالي 100 ميغاوات لتغذية شبكة الكهرباء وتشغيل مصنع الإسفلت بعد استكمال أعمال الصيانة الأخرى داخل المحطة.

وأكدت شركة سرت أن هذا العمل يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بمختلف مواقعها لا سيما في الأعمال التي تسهم في الرفع من معاناة المواطن والتخفيف من الأعباء الملقاة عليه، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في تحقيق ذلك.

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)

فريق الصيانة التابع لشركة سرت خلال إصلاح محرك معطل بمحطة كهرباء شمال بنغازي. (شركة سرت)