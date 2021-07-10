«بلدي الزاوية» يقرر إغلاق كافة الأنشطة أسبوعين

موظفات وعاملات صحيات في مركز طبي بالكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي الزاوية رفع حالة الطوارئ القصوى وإغلاق الأماكن العامة إغلاقًا تامًا ولمدة أسبوعين من تاريخ يوم أمس الجمعة، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيان صادر عن المجلس «تقرر إغلاق الأسواق التجارية العامة والخاصة (الأسواق التجارية الكبيرة، والغذائية، والمنزلية، والمواشي»، وذلك في ختام اجتماع موسع عقده المجلس البلدي مع كافة القطاعات بالبلدية .

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وشمل القرار «المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بجميع مراحلها، وصالات المؤسسات الاجتماعية، والمطاعم والمقاهي بجميع أنشطتها، ومحلات الحلاقة ومراكز الحجامة، والصالات الرياضية والملاعب. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تقرر إغلاقها لمدة أسبوعين، «المصائف البحرية والمنتزهات والحدائق العامة».

وطالب المجلس البلدي الجهات الصحية أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالجهات العامة والخدمية والإنتاجية، ومن بينها «المصارف بجميع فروعها، و الصيدليات والمراكز الصحية، ومحلات المواد الغذائية الصغيرة، والمخابز، والمساجد تفتح بأخذ التدابير اللازمة، ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء (القصابين).

ويوم الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 280 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.