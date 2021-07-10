الأرصاد: اعتدال الحرارة على أغلب مناطق الشمال ورطوبة عالية على الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 09:58 صباحا
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يوليو 2021.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على الساحل، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية فشمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل ومناطق الجبل الأخضر، وما بين 35 و40 درجة مئوية على جالو وأجدابيا والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح  بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: بين 40 و43 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

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