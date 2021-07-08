مجلس الوزراء يوافق على استحداث 3 كليات بجامعة السنوسي وتنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية

الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الخميس 8 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري الذي عقد اليوم الخميس، على استحداث ثلاث كليات بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء، وكذلك تنفيذ ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المناطق المتضررة جراء الحروب الأخيرة.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في تصريح إلى الصحفيين مساء اليوم، إن مجلس الوزراء أذن بالموافقة على استحداث ثلاث كليات بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الإسلامية في مدينة البيضاء، وهي كلية القرآن الكريم وعلومه، وكلية الدعوة والإرشاد الديني وكلية السنة النبوية وعلومها.

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا «الإذن لوزارة الإسكان والتعمير بالشروع في تنفيذ ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المناطق المتضررة نظرا لما تعانيه آلاف الأسر الليبية النازحة والمهجرين جراء الحروب الأخيرة والمتمثلة في الإقامة في المخيمات ومبانٍ غير مستكملة تنعدم فيها أدنى المتطلبات الصحية للسكن».