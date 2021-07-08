اتفاق ليبي - أممي على تدريب الكوادر الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

لقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. (وزارة الخارجية)

اتفقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على تدريب الكوادر الوطنية الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب الأممي.

جاء الاتفاق خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي مع الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كرستينا البرتيني، صباح اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والدولة الليبية في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما.

وأكدت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على تدريب الكوادر الوطنية الليبية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع المكتب» وتكثيف الجهود بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك بينهما في إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر الكتي خلال اللقاء عن أمله في أن يتم تخصيص وظائف للكوادر الليبية للعمل بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة.



لقاء الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي. (وزارة الخارجية)