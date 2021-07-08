الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 11:53 صباحا
الكبير خلال إلقائه كلمة في مراسم استلام تقرير المراجعة الدولية، 8 يوليو 2021، (المصرف المركزي)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المصرف سيدرس ما ورد في تقرير لجنة المراجعة الدولية لحساباته من ملاحظات وتوصيات، ثم يتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية.

وأضاف، في كلمته بمراسم استلام التقرير اليوم، الخميس: «سعادتنا اليوم تكمُن في بدء إنهاء مرحلة انقسام المصرف، وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يسودها الود والوئام وروح الفريق، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة».

وأشار إلى أن توحيد المصرف المركزي أصبح مطلبًا للجميع، تتويجًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، معقبًا: «لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي».

وتابع: «اليوم أثمرت جهود التعاون المشترك من قبل كل الأطراف بتسلم تقرير المراجعة، ونرحب بهذا الإنجاز، ونؤكد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعًا».

ولفت إلى أنه سبق ورحب ببدء عملية المراجعة، كما حرص منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم، وتكليف فريق عمل متخصّص، وتوفير جميع البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام؛ تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ولضمان سيادة الدولة الليبية.

وأردف أن «لقاء اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية».

وأكمل: «لقد مكَّنتْ بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال عام 2021 المصرف من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية؛ للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية وتوفير السيولة وبناء القدرات لعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمةً لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها».

وأكد أن «المركزي» سيعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دورا محوريا في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية والمستدامة، وخلق فرص العمل وفقا لرؤية الحكومة.

وأشار إلى أن جهود المصرف بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثمرت عن خروج ليبيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «FATF» في ظل بقاء بعض الدول أخرى أكثر استقرارا.

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