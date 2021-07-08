الداخلية تناقش تعزيز آليات معالجة الهجرة

اجتماع الداخلية مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، 8 يوليو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت وزارة الداخلية مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز الآليات الوطنية لمعالجة الهجرة النظامية وغير النظامية.

جاء ذلك في اجتماع فني موسّع ضم اللجنة المركزية لمتابعة أوجه التعاون والدعم المقدم من المنظمات الإقليمية والدولية مع مدير وأعضاء المركز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وقدم المركز إيجازًا عن اختصاصاته، كما اتفق الطرفان على تعزير أواصر التعاون المشترك؛ بما يخدم مصلحة وتطلعات الداخلية، خصوصًا في هذا الملف الذي يعتبر تحديًا أمنيًا كبيرًا.