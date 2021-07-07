ضبط تاجر خمور في بنغازي

خمور مستوردة عثر عليها بحوزة شخص في بنغازي، 6 يوليو 2021، (مديرية الأمن)

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصا يقوم بالاتجار بالخمور المستوردة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم التحريات العامة من أحد المصادر الموثوقة، مفادها بأن شخص قادم من مدينة سبها يقوم بالإتجار بالخمور، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وباشر قسم التحريات العامة بالمديرية إجراءات البحث والتحري، حتى تأكد من المعلومة، وتبين أن هذا الشخص استأجر منزلا في منطقة الهواري قرب مثلث سوق السعي، رفقة ابن عمه؛ ليقوم بتخزين الخمور المستوردة فيه، إذ إنه يمارس هذه التجارة من فترة، عبر جلب هذه الخمور من سبها إلى بنغازي عن طريق سيارات تستخدم في نقل العائلات.

وبعد استكمال عملية التحري وجمع المعلومات، قبض القسم على الشخص متلبسا وبحوزته 30 زجاجة من الخمر، وجرى نقله إلى القسم للاستدلال معه، حيث اعترف بما نسب إليه، وأنه بحوزته أيضا 18 زجاجة من نفس النوع، وعليه اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.