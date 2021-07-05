حفتر يستقبل القنصل الإيطالي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 08:33 مساء
حفتر مرحبا بالقنصل الإيطالي العام في بنغازي، الاثنين 5 يوليو 2021. (القيادة العامة)

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في مكتبه بمنطقة الرجمة، القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري، وذلك بعد افتتاح القنصلية الإيطالية في المدينة، بحسب ما أعلنته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس، في 25 مايو الماضي، تأجيل وصول القنصل العام في بنغازي، كارلو باتوري، إلى المدينة لأيام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أعمال إعادة تفعيل القنصلية شارفت على الانتهاء.

- فيروس كورونا يؤجل وصول القنصل الإيطالي العام إلى بنغازي

وفي 28 أبريل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمنا عودة الوحدة إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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