دورات تدريبية لعناصر من إدارة حماية البعثات الدبلوماسية في كييف

الدورة التدريبية لعناصر من إدارة حماية البعثات الدبلوماسية في كييف. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، عن انطلاق دورات تدريبية بالعاصمة الأوكرانية كييف في مجال «مخاطر المتفجرات والتهديدات الإرهابية» تستهدف عدد من منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الدورات التدريبية تأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية العميد خالد مازن للرفع من كفاءة ضباط وضباط صف الادارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وبالموازاة مع ذلك، أقيمت صباح اليوم بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الدورة تستهدف عدد من منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية يتلقوا خلالها المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وكيفية إجراءها إضافةً إلى التمييز بين أنواع الإسعافات الأولية.

الدورة التدريبية لعناصر من إدارة حماية البعثات الدبلوماسية في كييف. (وزارة الداخلية)

الدورة التدريبية لعناصر من إدارة حماية البعثات الدبلوماسية في كييف. (وزارة الداخلية)

الدورة التدريبية لعناصر من إدارة حماية البعثات الدبلوماسية في كييف. (وزارة الداخلية)