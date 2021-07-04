إعدام 48 صندوق من سمك السردينة بأجدابيا كانت في طريقها إلى مصر

الشاحنة المحملة بصنادق سمك السردينة التي جرى إعدامها في أجدابيا. (الحرس البلدي)

أكدت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي، اليوم الأحد، إعدام 48 صندوق من سمك السردينة غير صالحة للاستهلاك البشري، جرى ضبطها على متن شاحنة كانت في طريقها إلى مصر، وذلك بحضور المفتش الصحي وسائق الشاحنة بعد إنهاء الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى إلى أن هذه الكمية جرى ضبطها من قبل أعضاء منطقة الخليج العسكرية في مدينة أجدابيا بعد توقيف شاحنة تفوح منها رائحة كريهة من الثلاجة عند المدخل الغربي للمدينة.

وأوضحت أن الشاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من سمك السردينة غير صالحة للاستهلاك البشري، تبين من الاستدلال مع سائق الشاحنة أنها قادمة من مدينة طرابلس ومتجهة إلى مصر، مؤكدة عرض الشحنة على المفتش الصحي الذي أفاد بأن جزء من الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري.

إعدام صناديق سمك السردينة في أجدابيا. (الحرس البلدي)

إعدام صناديق سمك السردينة في أجدابيا. (الحرس البلدي)