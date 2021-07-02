«الأرصاد»: تراجع موجة الحر بدءا من الإثنين المقبل

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع الكتلة الهوائية الساخنة التي تتعرض لها البلاد، بدءا من يوم الإثنين المقبل، ويكون التراجع ملحوظا بشكل أكبر يوم الثلاثاء.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة على الساحل الغربي، اليوم الجمعة، جاء نتيجة الرياح السطحية الشمالية الخفيفة، غير أن الدواخل لم تصلها بعد تلك الرياح، لذا استمرت موجة الحر، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 33 و38 درجة مئوية في الشمال الشرقي، مع بعض الارتفاع قد يطرأ في الحرارة بالجنوب الشرقي.