«كورونا» يغلق معبرا حدوديا بين تونس وليبيا واستياء من «القرار الفجائي»

معبر ذهيبة وازن الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مصادر إعلامية تونسية أن العاملين بمعبر ذهيبة وازن الحدودي من الجانب الليبي، أعلموا نظراءهم من الجانب التونسي بغلق المعبر لمدة 14 يوما بسبب انتشار فيروس «كورونا» مع استثناء الحالات الإنسانية والعالقين بالبلدين.

وحسب مسئول أمني لم يذكر اسمه في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء» (الرسمية) ، فقد رجح أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية تطاوين التونسية وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه «يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية». ولم يكشف ذات المصدر عن أسباب هذا «القرار الفجائي وغير المبرر»، على حد وصفه، «نظرا لعدم تطابقه مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تميز، ولاقتصاره على معبر ذهيبة وازن دون غيره».

وفي ظل تفاقم الوضع الوبائي في تونس أعلنت السلطات إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات. وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.

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وجرى أيضا تمديد ساعات حظر التجول لتصير من الساعة 20:00 إلى 05:00 بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي، وفق ما جاء في بيان مشترك لولاة ولايات العاصمة نشر مساء الأربعاء. وتضاف هذه القرارات إلى تدابير الإغلاق الشامل الذي اتخذ في 20 يونيو وشمل أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي باجة وسليانة شمال غربي البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.

وكانت الخطوط التجارية عبر المعابر التونسية الحدودية مع ليبيا أعيد فتحها في نوفمبر الماضي بعد 8 أشهر من إغلاقها، إذ كانت عمليات التصدير بين البلدين قد تعثّرت بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، غير أنها اصطدمت بجائحة كورونا أيضا.