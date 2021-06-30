المبعوث الأميركي يحث أعضاء ملتقى الحوار على التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

نورلاند خلال زيارته المقبرة الأميركية في تونس، 31 مايو 2021، (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

حث مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن انتخابات ديسمبر المقبل «هي أفضل طريق لحكومة منتخبة يشكل شرعي».

وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر» اليوم الأربعاء، «نحث بشدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر».

وذكر نورلاند أن استطلاعات الرأي التي أجرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» أشارت إلى أن «رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق».

وأكد نورلاند في تغريدة ثانية نشرتها السفارة الأميركية أن «انتخابات ديسمبر هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة لرفاهية الليبيين».

واستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله منذ الاثنين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل استكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات والوصول غلى توافق بشأن.