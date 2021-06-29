العرادي يقترح حل ملتقى الحوار السياسي واختيار بديل إذا لم يتفق على القاعدة الدستورية بحلول الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:03 مساء
عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرازق العرادي. (لقطة من بث لتلفزيون الأمم المتحدة)

اقترح عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرازق العرادي على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حل الملتقى واختيار بديل إذا لم ينجح الأعضاء في الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل بحلول يوم الخميس.

وشدد العرادي في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمع في جنيف على ضرورة التعامل مع مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات «كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة».

وأيد العرادي مقترح القاعدة الدستورية المقدم من اللجنة الاستشارية للملتقى رغم تحفظه على صياغة بعض البنود التي يمكن إعادة النظر فيها، داعيا أعضاء الملتقى إلى اغتنام الفرصة والتوافق عليها للوصول إلى الانتخابات.

وقال: «لو خرجنا من الملتقى دون اعتماد نصّ واضح للقاعدة الدستورية؛ فلا وجود للاتفاق وسيعرقل الانتخابات»، مؤكدا على ضرورة أن تشمل القاعدة الدستورية «كل ما يلزم لإجراء الانتخابات دون الحاجة إلى القانون».

وتابع: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول الخميس؛ أقترح على البعثة حلّ اللجنة واختيار أعضاء آخرين».

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