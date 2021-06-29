سبتمبر المقبل.. وفد أعمال ليبي تونسي في النيجر لتعزيز «تجارة الترانزيت»

رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري. (أرشيفية: الإنترنت)

يصل وفد أعمال ليبي تونسي إلى النيجر شهر سبتمبر المقبل لمناقشة زيادة التجارة الإقليمية وتجارة العبور أو الترانزيت مع دول الجوار.

وكشف رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري، عن الزيارة يوم الأحد الماضي، خلال اليوم الختامي للنسخة الرابعة من مؤتمر «تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا 2021» الذي خصص لليبيا نوقشت خلاله تجارة «الترانزيت» مع إفريقيا جنوب الصحراء في ورشة عمل بعنوان «إحياء طريق العبور وتجارة الترانزيت وجعل تونس وليبيا بوابة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

وأكدت رئيسة مجلس الأعمال الليبي ببنغازي وعضو مجلس الإدارة بطرابلس فوزية سالم بلغيث الفرجاني في اختتام منتدى تمويل الإستثمار والتجارة بإفريقيا، أن تفعيل تجارة الترانزيت من خلالها وإليها من أفريقيا مشروع يجلب الكثير من المزايا لليبيا ويعد مصدر دخل كبير لها دون الاعتماد على النفط.

وقالت إن ليبيا لديها مقومات النجاح ، تتراوح بين الموقع وخطوط النقل والمطارات والموانئ وقرب البلدات والمدن إلى المناطق الحدودية. وأضافت أن التجارة ستنمو بين دول المنطقة الأفريقية مما يؤدي إلى توظيف الآلاف من القوى العاملة في مختلف التخصصات.

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وأكدت الفرجاني على استقرار ليبيا وعودة العجلة الإقتصادية، معلنة ترحيبهم بالشركات التونسية والإفريقية لبعث فروع لها في ليبيا مع وجود تسهيلات قانونية يضمنها نظام اقتصادي ليبي للشراكة ونظام البناء والتشبيك ونقل الملكية وقانون عدد 23 لسنة 2010 بالتعاون بين الخارجية التونسية وسفارة ليبيا بتونس.

وكشفت عن فرص ثرية للتعاون بين القطاعين الخاص التونسي والليبي لوجود عدة مزايا اقتصادية للجانبين في عدة مجالات، معلنة انه سيتم في الأيام القليلة القادمة توقيع شراكات بين مجالس الإعمال الليبي ونظيره التونسي وتنظيم معارض مشتركة في مجال الاعمار والبناء، متمنية أن يكون لتونس نصيب الأسد في مشاريع إعادة بناء مدينتي سرت وبنغازي في الأشهر القليلة القادمة.

يشار إلى أن المنطقة الحرة بمصراتة أعلنت أمس الاثنين أن أول قافلة من الشاحنات المحملة بالسلع وصلت من الحدود البرية الليبية التونسية، رأس جدير، لتطلق تجارة الترانزيت للمنطقة.

وتعمل ليبيا منذ عقود على مساعي تطوير «تجارة العبور» كجزء من خططها لتنويع إيراداتها بعيدا عن مداخيل النفط، وبدأت أخيرا في مناقشات مع تركيا لتطوير مركز النقل في مصراتة لتجارة الترانزيت لأفريقيا، إلى جانب اهتمام الجزائر و تونس بزيادة التجارة من هذا النوع لتصبح بوابة للتصدير من وإلى إفريقيا.