للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب تردي الخدمات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 02:45 مساء
من اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الكهرباء، 29 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة للكهرباء، وبحث مع مسؤوليها «أسباب تردي الخدمات» خلال الفترة الماضية، وذلك في اجتماع هو الثاني خلال أقل من عشرة أيام.

وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة «المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة»، وأكد أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدمت كل التسهيلات اللازمة للشركة، خاصة خطتها العاجلة، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم الثلاثاء، وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها الشركة خلال الأشهر المقبلة، وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

- الدبيبة يجتمع مع رئيس شركة الكهرباء لمناقشة أسباب زيادة ساعات الانقطاع

وشهدت ليبيا خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عدد ساعات طرح الأحمال المقررة يوميًّا، وذلك بعد تحسن نسبي في الخدمات المقدمة تزامنًا مع تولي السلطة التنفيذية الموقتة مسؤولية المرحلة الراهنة في مارس الماضي.

وأمس الإثنين، قال العبدلي إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.

وتوقع تحسن وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرار التي تسبب ارتفاعها في زيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، وأضاف أن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، إضافة إلى 5200 ميغاوات حاليًا يجرى إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات في إطار عملية دعم الشبكة التي بدأت الشركة في تنفيذها عن طريق إجراء الصيانات للشبكة ومحطات الإنتاج.

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