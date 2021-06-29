5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص الإيجابية

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

قدم أوليفر أوفتشا خمس رسائل إلى الليبيين لمناسبة انتهاء مهمته كسفير لألمانيا لدى ليبيا في نهاية الشهر الجاري، من بينها أن «الصراع الليبي يمكن حله».

وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، قال أوفتشا: «مع نهاية هذا الشهر، تنتهي مهمتي كسفير ألمانيا إلى ليبيا. لقد مرت ثلاث سنوات من التقلبات، من الأزمات والأمل، وقبل كل شيء من التجارب واللقاءات والأحداث الملهمة».

وبالنسبة للمسؤول الألماني، فإن «الصراع الليبي يمكن حله». فرغم «وقف إطلاق النار الهش، وعدم وجود تحكم في السلطة، ووجود عديد الأسلحة والقوى (الأجنبية)، لكن «لا يوجد صراع أيديولوجي: فالليبيون في جميع أنحاء البلاد يتشاركون أكثر مما يفرق بينهم»، وفق أوفتشا.

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ورأى أنه لابد من تغيير وصف ليبيا باعتبارها «بلد أزمة فقط» قائلًا: «نعلم أن الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان حقيقية ويجب إيقافها؛ لكن هناك المزيد: المواهب البشرية، والفرص الاقتصادية، والتراث الثقافي. لنحكِ القصص الإيجابية ونرحب بالزوار».

ودعا أوفتشا إلى «تحقيق اللامركزية»، وقال إن «الحوكمة الرشيدة» تتطلب «فهمًا سليمًا» لاحتياجات المواطنين وإدارة فعالة، واعتبر أن تحقيق ذلك «صعب» داخل نظام مركزي، وطالب بـ«تعزيز القدرات المحلية، وتفويض المسؤولية، والتفكير في مستوى ثالث للدولة».

كما دعا الليبيين إلى مناقشة مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي، ورأى مفهوم التنمية في ليبيا يحظى بقليل من الاهتمام، وقال: «الاعتماد على الوقود الأحفوري أم التنويع؟ أمن الدولة أم مبادرة خاصة؟ مجتمع مفتوح أم منغلق إلى حد ما؟ لا توجد إجابات سهلة، ولكن من الضروري تناولها».



وحض الليبيين على «الاتزان في علاقتهم مع الشركاء»، وقال إن التفاعل بين الجهات الفاعلة الليبية والدولية هو «خط رفيع بين الدعم وسوء المعاملة، بين السيادة والتدخل»، داعيًا إلى ضرورة «احتضان» الشراكة القائمة على القواعد والشفافية والمنفعة المتبادلة.

ومطلع يونيو الجاري، أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على جهود السفير الألماني، معتبرًا خلال لقاء معه أنه «كان خير ممثل لبلاده، وأسهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي».