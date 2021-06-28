انطلاق جلسة «مغلقة» لمجلس النواب لاستكمال النقاش حول الميزانية

جلسة مجلس النواب الرسمية, الإثنين 28 يونيو 2021. (مجلس النواب)

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس، في جلسة مغلقة وغير منقولة على الهواء، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن جلسة اليوم ستكون لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

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يأتي ذلك قبل ساعات من عقد اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، التي تنطلق أعماله اليوم في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

جلسة مجلس النواب الرسمية, الإثنين 28 يونيو 2021. (مجلس النواب)