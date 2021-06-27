إعادة تشغيل مصفاة الزاوية بطاقة 100 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 09:37 مساء
مصفاة الزاوية النفطية. (أرشيفية: شركة الزاوية لتكرير النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عودة تشغيل مصفاة الزاوية بكامل طاقتها الانتاجية للوحدتين وبطاقة تكريرية يومية تتجاوز الــ 100 الف برميل.

وأوضحت أن تشغيل المصفاة يخفف العبء على استيراد المحروقات، مشيرة في بيان إجمالي إيرادات النفط عن شهر مايو إلى أنه تم تحويل شحنات من النفط الخام إلى محطة أوباري الكهربائية ليتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء بقيمة 18 مليون دولار خلال شهر مايو.

- مليار و322 مليون دولار إيرادات ليبيا من النفط الخام في مايو

ووصلت إيرادات النفط إلى مستويات قياسية خلال شهر مايو، حيث سجلت مليار و322 مليون من النفط الخام، و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات، فيما بلغ إجمالي إيرادات المنتجات النفطية 13 مليار و925 مليون دولار، وعوائد البتروكيماويات 584 مليون و405 آلاف دولار «إضافة إلى 5 ملايين و824 ألف يورو».

ولفتت المؤسسة إلى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية بقيمة مليوني دولار وتم تحمليها على الشركة ليتم تسويتها لاحقا. كما أكدت أنها مستمرة في الكشف عن «عائدات النفط بكلّ شفافية، تماشياً مع مبادئ الإفصاح والشفافية المتبع منذ يناير 2018».

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