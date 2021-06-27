مليار و322 مليون دولار إيرادات ليبيا من النفط الخام في مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 08:58 مساء
حقل السماح النفطي. (أرشيفية: شركة الواحة للنفط)

وصلت إيرادات النفط الليبي إلى مستويات قياسية خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت مليار و322 مليون من النفط الخام، و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة إن صافي ايرادات شهر مايو من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الاسعار العالمية.

وبلغت إيرادات المنتجات النفطية 13 مليار و925 مليون دولار، وعوائد البتروكيماويات 584 مليون و405 آلاف دولار «إضافة إلى 5 ملايين و824 ألف يورو».

ونبهت المؤسسة أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى مليار و389 مليون دولار، و5.824 ملايين يورو؛ فيما شدد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله على ضرورة الحفاظ على استقرار معدلات الانتاج وزيادتها.

وقال: «نحن متفائلون بالاتجاه العام لأسعار النفط ونتوقع تحقيق فائضاً في الايرادات مع نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى مباشرة شركة راس لانوف بدء إجراءات تصريف الانتاج من البولي ايثيلين في السوق المحلي بعد تشغيل مصنع البولي إيثلين.

وأضاف صنع الله: «هذا الأمر سيترتب عليه المساهمة في تخفيف أعباء استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة، علماً بأن مادة البولي متاحة بأسهل الاجراءات للقطاع الخاص المتخصص في الصناعات البلاستيكية».

كما نوهت المؤسسة أن إيرادات مايو لاتتضمن الاتاوات والضرائب كما ان هناك 194 ملايين دولار من إيرادات الشهر سيتم اظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة ان تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الامر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها.

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