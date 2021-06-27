القبض على تشكيل عصابي يسرق الشقق والمنازل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 07:56 مساء
مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إن أعضاء مركز شرطة الكويفية تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي يضم ليبيين وفلسطيني، بتهمة سرق الشقق والمنازل في منطقة سيدي يونس بالمدينة.

وأوضحت في بيان أن القبض على «شخصين ليبيين وثالث فلسطيني الجنسية جاء بعد إلقاء عدة أشياء ببحر الكويفية، بعد ورود معلومات حول العصابة، وذلك من المصادر السرية لوحدة التحريات بمركز الشرطة».

وأضافت: «بتأكيد صحة المعلومات تم إعداد كمين محكم للقبض على هذا التشكيل العصابي في الجرم المشهود على متن مركبة نوع جيب كحلية اللون، وتحوي مبلغ مالي يقدر بحوالي 34 ألف دينار ليبي، بالاضافة لكمية من الذهب والمصوغات، ومواد مخدرة من نوع حشيش وترامادول».

وبالاستدلال مع المتهمين وبعد التحقيق المبدئي، اعترفوا بعدة سرقات من ضمنها خزنتين داخل شقق المواطنين التي تطل على جزيرة سيدي يونس بمدينة بنغازي؛ فيما يتم اتخاذ إجراءات التحقيق بحقهم للإحالة للنيابة العامة.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)
سيارة شرطة أثناء القبض على المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)
مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي