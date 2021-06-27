القبض على تشكيل عصابي يسرق الشقق والمنازل في بنغازي

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إن أعضاء مركز شرطة الكويفية تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي يضم ليبيين وفلسطيني، بتهمة سرق الشقق والمنازل في منطقة سيدي يونس بالمدينة.

وأوضحت في بيان أن القبض على «شخصين ليبيين وثالث فلسطيني الجنسية جاء بعد إلقاء عدة أشياء ببحر الكويفية، بعد ورود معلومات حول العصابة، وذلك من المصادر السرية لوحدة التحريات بمركز الشرطة».

وأضافت: «بتأكيد صحة المعلومات تم إعداد كمين محكم للقبض على هذا التشكيل العصابي في الجرم المشهود على متن مركبة نوع جيب كحلية اللون، وتحوي مبلغ مالي يقدر بحوالي 34 ألف دينار ليبي، بالاضافة لكمية من الذهب والمصوغات، ومواد مخدرة من نوع حشيش وترامادول».

وبالاستدلال مع المتهمين وبعد التحقيق المبدئي، اعترفوا بعدة سرقات من ضمنها خزنتين داخل شقق المواطنين التي تطل على جزيرة سيدي يونس بمدينة بنغازي؛ فيما يتم اتخاذ إجراءات التحقيق بحقهم للإحالة للنيابة العامة.

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

سيارة شرطة أثناء القبض على المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)

مضبوطات مع المتهمين بسرقة المنازل في بنغازي. (مديرية الأمن)