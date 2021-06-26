«الأرصاد»: سحب ممطرة خفيفة على المرتفعات الجبلية الغربية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 10:43 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون سحب ممطرة خفيفة، غدا الأحد، على المرتفعات الجبلية غرب ليبيا.

في حين يستمر تأثر أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية ساخنة، حيث تسجل درجات الحرارة ما فوق 40 درجة مئوية، خاصة على دواخل مناطق الساحل، الوسط، والجنوب، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز ليوم الغد.

وأظهرت النشرة تأثر المناطق القريبة من الساحل ظهر الغد برياح شمالية شرقية إلى شرقية تتسبب في تراجع طفيف في درجات الحرارة لتتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، على أغلب مناطق الساحل مع رطوبة عالية نسبيا.

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