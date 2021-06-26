الدبيبة في المغرب الأسبوع القادم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 08:42 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر صحفية مغربية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، سيتوجه إلى المغرب نهاية شهر يونيو الحالي، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيار رسمية يلتقي خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني.

وذكرت جريدة «اليوم 24» المغربية، أن وفدا ليبيا برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، سيصل الرباط قبيل زيارة الدبيبة.

والجمعة، أعرب الدبيبة، عن تطلعه إلى التزام الأطراف المحلية والدولية «كافة» بنتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولا إلى الاستحقاق الوطني لكل الليبيين في 24 ديسمبر المقبل.

- الدبيبة يتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية بنتائج «برلين2» والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة

وقال الدبيبة في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، بشأن مخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي عقد الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، مشيدا بدور ألمانيا لاستضافتها أعمال المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث المهم، وكذلك الأطراف الدولية المشاركة.

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