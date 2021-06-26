وكيل الخارجية من تركيا: رفع مستوى الخدمات للمواطنين المغتربين أينما كانوا

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين محمد سعيد زيدان خلال اجتماع في القنصلية الليبية في إسطنبول، 25 يونيو 2021. (وزارة الخارجية)

قالت وزارة الخارجة بحكومة الوحدة الوطنية، إن وكيل الخارجية لشؤون المغتربين محمد سعيد زيدان تفقد، أمس الجمعة، القنصلية الليبية بالعاصمة التركية إسطنبول، حيث تعهد زيدان بأن «تعمل الوزارة بكل قوة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين أينما كانوا».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن زيدان عقد اجتماعا مع القنصل العام، ولجنة شؤون الجرحى، ووقف على سير العمل بالمنظومة الخاصة باستخراج جوازات السفر، واستمع إلى شروح من السادة أعضاء القنصلية عن سير العمل بها والصعوبات التي تواجههم.

وعبر وكيل الوزارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها القنصلية لخدمة الجالية الليبية بتركيا، وحثهم على بدل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،

وفي 14 يونيو الجاري، أعلنت القنصلية الليبية في إسطنبول إعادة فتح باب التسجيل لاستخراج جوازات السفر لليبيين في تركيا.