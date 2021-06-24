العدد 292: «برلين 2».. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ

العدد 292 من جريدة «الوسط». (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد 292 من جريدة «الوسط»، وفيه قصة رئيسية تصدرت الصفحة الأولى بعنوان: «برلين 2».. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ.

رصدت قصة العدد كيف افترقت الدول المجتمعة في مؤتمر «برلين 2» على أمل محفوف بالحذر، بعدما ركز على الانتخابات والأمن وخرج بـ«تفاهمات» بين روسيا وتركيا بشأن سحب «مقاتلين»، وفي غياب «ضمانات» تنفيذها، تحاشى المشاركون إقرار عقوبات قانونية ضد معرقلي الإطار الدستوري، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع أعضاء الملتقى السياسي في جنيف الأسبوع المقبل.

طريقة تكشف التزييف على «فيسبوك»

ونقرأ في الصفحة الثانية موضوعات تقنية متنوعة، منها تقرير يرصد طريقة جديدة لكشف التزييف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي الصفحة الثالثة نجد تغطية تفصيلية لمؤتمر «برلين 2»، الذي تابعه الليبيون بشغف، ويتضمن توصيات المؤتمر الذي انطلق في العاصمة الألمانية وانتهى بالأمس، وأيضًا نص المبادرة التي قدمتها ليبيا إلى المؤتمر.

أزمة الطريق الساحلي

أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير تحليلي حول أزمة فتح الطريق الساحلي، وجاء بعنوان «الطريق الساحلي.. اختبار يكشف هشاشة المصالحة». وفي الصفحة الخامسة نقرأ تقريرًا في صدر الصفحة يتابع تطورات جائحة «كورونا» في ليبيا بعنوان «مكافحة الأمراض: التطعيم ضد كورونا مستمر بالجرعة الأولى.. والثانية لم تبدأ بعد».

وفيه يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» دالخل ليبيا ليتجاوز 191 ألفًا، فيما تعافى 177ألفًا، بينما تم تسجيل وفاة 3183 حالة منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020 حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وتضم الصفحتان السادسة والسابعة موضوعات عربية ودولية ترصد المستجدات، منها تقرير رئيسي حول الوضع في السودان بعنوان «حمدوك يدعو إلى توحيد المؤسسة العسكرية ويحذر من انشقاق»، وتقرير يرصد مستقبل التقارب الإيراني السعودي بعد انتخاب رئيس جديد لإيران.



ومن الشأن العربي والدولي إلى الاقتصاد، ونطالع فيه اقتراب إتمام أربعة مشاريع نفطية في مرسى البريقة تخص شركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

ويتصدر صفحة الثقافة حوار مع القاص والمترجم الليبي عبدالسلام الغرياني الذي يصف حركة الترجمة بأنها «متواضعة للغاية»، ويقول إن المترجمين الليبيين يعدون على الأصابع. ومن الثقافة إلى صفحة الفن التي تتصدرها تغطية موسعة للقائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، الذي اختتم أعماله مساء الثلاثاء.

المطالعة العدد 292 من جريدة الوسط انقر هنا

ومن الفن إلى الرياضة، حيث نقرأ متابعة شاملة لفشل المنتخب الوطني الليبي في التأهل إلى نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر، وذلك بعد هزيمة «فرسان المتوسط» أمام المنتخب السوداني، وكيف أنهى صقور الجديان الحلم الليبي.

أيضًا نقرأ تقريرًا بعنوان «عقوبات مالية ضخمة ضد أندية الدوري الليبي الممتاز بسبب أحداث الجولة 13» من منافسات الدوري الممتاز، كما نقرأ في الصفحة التالية آخر استعدادات الأندية الليبية لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.