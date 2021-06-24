بمشاركة نواب ليبيون.. البرلمان العربي يناقش دفع الجهود الرامية لاستكمال الاستحقاقات والانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 07:12 مساء
اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي. (مجلس النواب الليبي)

ناقشت اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي التي جرت في دور انعقادها الول للفصل التشريعي الثالث مستجدات الأوضاع في ليبيا ودفع الجهود الرامية إلى استكمال استحقاقات المرحلة في ليبيا ومن بينها إجراء الانتخابات في موقعها المقرر ديسمبر المقبل.

ومثل ليبيا في هذه الاجتماعات أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي عبدالسلام نصية وأحلام اللافي وحسن البرغوثي، الذين شاركوا في اجتماع اللجان السياسية والشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية، وفق ما نشره المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

وقال النائب حسن البرغوثي في تصريح نشره موقع مجلس النواب عقب اجتماع اللجنة السياسية للبرلمان العربي إن الاجتماع تناول عدة بنود أبرزها مستجدات الأوضاع الليبية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا وكذلك دفع البرلمان العربي بالجهود الرامية إلى استكمال الاستحقاقات في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة إلى متابعة مؤتمر برلين.

وأضاف النائب عبدالسلام نصية أن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ناقش تقرير الحالة الاقتصادية للعالم العربي عن العام 2020. والصعوبات التي تواجهها الاقتصاديات العربية، منوها إلى أنه سيكون هناك توصيات تصدر عن اللجنة بالخصوص وكذلك تأثير جائحة كورونا الاقتصادي على الدول العربية.

كما قالت عضوة مجلس النواب، أحلام اللافي، إن اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية ناقشت اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية للعالم العربي العام الماضي واستعرضت مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا.

اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي. (مجلس النواب الليبي)
اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي. (مجلس النواب الليبي)
اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي. (مجلس النواب الليبي)
اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي. (مجلس النواب الليبي)
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