عودة الاتصالات للمناطق الشرقية والجنوبية والوسطى

شعار شركة هاتف ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا»، اليوم الأربعاء، عودة خدمات الاتصالات لكامل المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى بعد انقطاع دام لساعات.

ونسبت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الفضل في ذلك إلى تمكُّن فرق الصيانة التابعة لها بالمنطقة الوسطى من صيانة كابل الألياف البصرية الذي أدى إلى توقف الاتصالات ليلة أمس الثلاثاء.

- انقطاع الاتصالات عن المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى بسبب قطع بكابل الألياف

وأعلنت الشركة القابضة للاتصالات، أمس الثلاثاء، انقطاع الاتصالات بشكل جزئي عن المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الوسطى الممتدة من الخمس حتى سرت والجفرة. وأرجعت انقطاع الاتصالات إلى حدوث قطع بكابل الألياف البصرية.

فرق تابعة لشركة هاتف ليبيا تجري أعمال صيانة لخطوط متضررة، 23 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

فرق تابعة لشركة هاتف ليبيا تجري أعمال صيانة لخطوط متضررة، 23 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)