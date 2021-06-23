الزناتي يبحث تسهيل إجراءات دخول المرضى إلى اليونان

وزير الصحة يلتقي السفير اليوناني، 23 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم الأربعاء، مع السفير اليوناني لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، وضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى الليبيين إلى الأراضي اليونانية لغرض العلاج.

جاء ذلك خلال لقاء الزناتي في مكتبه مع السفير اليوناني بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الطرفان أيضًا التعاون بين البلدين في ملف جائحة «كورونا المستجد»، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، خاصة فيما يخص التمريض، وتدريب العناصر الوطنية في المجالات الدقيقة، خصوصًا جراحة الأعصاب، جراحة الأطفال، جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة الكلى. وتطرق اللقاء إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات يونانية متخصصة في هذا المجال.

وأعرب وزير الصحة عن رغبته بلقاء نظيره اليوناني لرسم سياسة واضحة المعالم للتعاون الصحي، فيما رحب السفير اليوناني بزيارة الزناني إلى اليونان، كما رحب بإعادة العلاقات بين البلدين، وأكد «الاستعداد التام» للتعاون في المجالات كافة.