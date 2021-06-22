ليبيا والتشيك تدرسان استئناف التعاون الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:29 مساء
من لقاء وزير الصحة على الزناتي مع السفير التشيكي، 22 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك الاتحادية لدى ليبيا يان فيتشتال، آلية استئناف العلاقات بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تفعيل المعاهدات والاتفاقات السابقة بين البلدين، وإمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية، إلى جانب سبل التعاون مع التشيك فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، والاختصاصيين في التخصصات الدقيقة كجراحة الأعصاب، جراحة الأطفال، جراحة القلب والشرايين والأوردة، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وعُرض خلال الاجتماع إمكانية إرسال بعض الحالات المرضية، التي يصعب علاجها بالداخل للعلاج بجمهورية التشيك، خاصة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

وتسلم السفير دعوة رسمية يسلمها إلى وزير الصحة التشيكي من الزناتي لزيارة ليبيا. ورحب السفير التشيكي بـ«إعادة علاقات التعاون» بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي، وأعرب عن رغبة جمهورية التشيك في «مساعدة ليبيا» في إنجاح برنامج توطين العلاج بالداخل من خلال مساعدة القطاع الخاص.

من لقاء وزير الصحة على الزناتي مع السفير التشيكي، 22 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
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