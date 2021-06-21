وزير الصحة يناقش مشاكل القطاع بالجنوب مع مديري المرافق الصحية

وزير الصحة مع عدد من مديري المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية, 21 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم الإثنين، مشاكل القطاع الصحي في الجنوب الليبي، مع عدد من مديري المرافق الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الزناتي اليوم، مع مديرة المركز الوطني للأمراض السارية فرع القطرون، ومدير إدارة الخدمات الصحية الشورى، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ الشورى، ومدير المختبر المرجعي سبها؛ لمناقشة الوضع بالمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وشهد الاجتماع عرض المشاكل التي تعانيها مدينة القطرون، وأهمها افتقار المدينة لمركز للعزل والحجر الصحيين للوافدين، مما أدى إلى قصور في حماية ليبيا من الأمراض، مع العلم أن المدينة حدودية وبوابة للجنوب الليبي في اتجاه النيجر والتشاد.

فيما أعطى الوزير تعليماته المباشرة بصيانة مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير جهاز للأشعة وسيارة للإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة إجراءات تفعيل المستشفى القروي الشورى، ومناقشة المشاكل المتعلقة بالملاك الوظيفي لإدارة الخدمات الصحية الشورى.

كما تم عرض مشاكل المختبر المرجعي سبها، وجهاز الإسعاف والطوارئ الشورى، خاصة فيما يتعلق بالنقص في المعدات والمستلزمات الطبية والكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمنطقة، فيما أعطى وزير الصحة تعليماته العاجلة بإحالة الإجراء إلى الإدارات المختصة بالإدارة لوضع الحلول العاجلة لهذه المشاكل.