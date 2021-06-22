بالصور: المنفي أول رئيس ليبي يلتقي نظيره الإيطالي منذ عشر سنوات

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في قصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما، اليوم الثلاثاء، ليعد أول رئيس ليبي يلتقي الرئيس الإيطالي منذ عشر سنوات.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، استقبل الرئيس الإيطالي، المنفي برفع علم ليبيا على القصر الرئاسي.

وقال ماتاريلا، خلال ترحيبه برئيس المجلس الرئاسي، إنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يستقبل فيها القصر رئيسا ليبيًا، مؤكدا دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ومشيدا بجهوده في العمل لأجل تحقيق استقرار البلاد.

من جانبه قدم المنفي شكره للرئيس الإيطالي على حفاوة الاستقبال والضيافة، موجها له الدعوة لزيارة ليبيا، وعبر ماتاريلا عن قبوله الدعوة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالات الهجرة، والتنمية ودعم الانتخابات.

ويعتبر قصر كيرينالي التاريخي، الذي شهد اللقاء، مقرا دائما لإقامة رئيس الدولة، والمقر الرسمي لملك إيطاليا منذ العام 1970، وفق البيان.

- المنفي يصل إلى روما

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المنفي إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا، وذلك عشية انعقاد مؤتمر برلين الثاني، الذي من المقرر أن ينطلق غدا الأربعاء، ليؤكد «الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر»، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما ولقاء نظيره الإيطالي, 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)