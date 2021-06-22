المنفي يصل إلى روما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 12:59 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا.

وسيلتقي المنفي الرئيس الإيطالي سيرغو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماريو دراغي، حسب وكالة الأنباء «آكي».

وتأتي زيارة المنفي إلى إيطاليا عشية انعقاد مؤتمر برلين الثاني، الذي من المقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء، ليؤكد «الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر»، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

كما جاءت هذه الزيارة بعد عدة أيام من حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أجرى على مدار يومين مباحثات مع الجانب الإيطالي بشأن «العلاقات بين البلدين»، إضافة إلى الزيارة التي جرت قبل أسابيع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة رفقة عدة وزراء.

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