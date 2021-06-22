الدبيبة يتوجه إلى برلين على رأس وفد حكومي

الدبيبة يتوجه إلى برلين على رأس وفد حكومي، 22 يونيو 2021. (حكومتنا)

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، على ما أفاد حساب منصة «حكومتنا» التابع للحكومة على موقع «تويتر».

وينطلق مؤتمر برلين الثاني، غدًا الأربعاء، ومن المنتظر أن يناقش آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

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ويعقد المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع كبار ممثلي حكومات: ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

الدبيبة يتوجه إلى برلين على رأس وفد حكومي، 22 يونيو 2021. (حكومتنا)